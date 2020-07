Dreamwall et Keywall sous une même bannière

Les belges Dreamwall et Keywall, spécialistes de l'animation audiovisuelle, fusionnent pour améliorer leur efficacité et développer des synergies.

Actives depuis plus de 10 ans, Dreamwall et Keywall constituent un pôle important dans l’animation, le traitement de l’image et la production audiovisuelle .

Créées dans le giron de l’éditeur Dupuis en partenariat avec la RTBF , les deux sociétés ont acquis depuis leurs lettres de noblesse et fournissent des services aux chaînes de télévision, aux producteurs de contenus audiovisuels ou d’événementiel, qui vont du tournage d’émissions de télévision à l’animation , en passant par la production de scénographies en réalité virtuelle et augmentée.

Une société, deux départements

Dreamwall Media Solutions, regroupe les métiers propres à l’habillage des émissions, comme la conception de décors, la réalité augmentée et la production en studio virtuel, le vidéomapping et la production de bulletins météo et info trafic. L'entité œuvre pour de nombreuses chaînes de télévision, en Belgique et en France essentiellement, mais aussi en Scandinavie, en Afrique et en Asie.