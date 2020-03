Dupuis prend le contrôle de Graton éditeur

Suite logique des précédents rapprochements, le groupe Dupuis a repris la totalité de Graton éditeur, la maison qui publiait Michel Vaillant et les autres séries créées par Jean Graton. Depuis 2010, Graton éditeur avait déjà confié à Dupuis le travail d'édition. Le studio Graton se focalisait sur l'animation de l'univers autour de Michel Vaillant et des autres personnages de Jean Graton dans le sport mécanique, comme Julie Wood.

En 1981 , Jean Graton quittait les Editions du Lombard pour créer sa propre structure éditoriale. Il y éditait depuis tous ses albums avec la collaboration de son fils Philippe. Depuis 2010, à la faveur du contrat d'édition , Dupuis et Graton ont relancé le personnage de Michel Vaillant avec une nouvelle équipe créative composée de Denis Lapière au scénario et Benjamin Benéteau au dessin.

Dupuis conservera le nom de Graton, "porteur d'une image très forte dans le secteur de la course automobile et des sports mécaniques", estime Julien Papelier, administrateur délégué de Dupuis et maintenant également de Graton éditeur. C'est donc sous ce label que se poursuivront les aventures de Michel Vaillant. Mais à terme, le label pourra devenir celui d'une collection consacrée à l'univers des sports mécaniques et à l'automobile en général, laisse entendre Papelier.