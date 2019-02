Effectifs insuffisants, conditions de travail difficiles: la RTBF en grève jeudi

Ce qui coince, c’est la surcharge de travail, due à la fois à un manque d’effectifs et aux bouleversements dans le fonctionnement de la maison suite au plan de transformation initié par l’administrateur général Jean-Paul Philippot. Entré en vigueur début septembre, il vise à faire de la RTBF une entreprise 360° et 100% digitale.

Côté effectifs, le nouveau contrat de gestion signé fin 2018 et entrée en vigueur le 1er janvier prévoit le maintien de 1970 équivalents temps-plein (statutaires, contractuels, CDD, intérimaires...). "En moyenne annuelle, on n’était qu’à 1916 ETP en 2018", observe Stephan Brixhe, permanent Transcom CSC-RTBF.

Régularisation

La RTBF rappelle de son côté qu’elle n’emploie que 12% d’intérimaires contre, dit-elle, 20% en moyenne dans le secteur en Europe et que le recours aux intérimaires est inhérent à l’audiovisuel où des pics de production succèdent à des périodes plus calmes. Elle s’est dite ouverte pour l’embauche en CDI de 35 équivalents temps plein dont 5 journalistes, mais pas seulement des intérimaires. "On ne va pas travailler sur une liste déterminée, mais via un appel à candidatures internes et externe, nous dit-on ; cela se fera en fonction des besoins qui sont orientés vers les métiers du futur.", Lisez, le digital.