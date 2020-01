Emakina acquiert Cloudworks à Dubaï

Fondée en 2005, Cloudworks est active dans la consultance en cloud computing. Elle est implantée à Dubaï, Riyad et Mumbai. Ses 30 collaborateurs travaillent dans les domaines du CRM, de l’automatisation des ventes et du marketing, de la réingénierie des processus et de la gestion du changement, notamment pour des clients comme CPI Financial, Emaar, DP World, Dubai Investments, Dubai World Trade Center, Omantel, Ooredoo, Saudi Aramco, Tadawul, et Virgin Megastore.