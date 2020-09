Emakina et Design is Dead fusionnent

L’agence digitale Emakina.BE et sa consœur Design is Dead, qui était déjà intégrée à Emakina Group depuis plusieurs années, unissent officiellement leurs forces. Les équipes de Design is Dead vont intégrer Emakina.BE , l'agence de référence du groupe Emakina, et y ajouter ainsi une équipe de 30 experts au sein des bureaux bruxellois d'Emakina.

Au cours des 15 dernières années, Design is Dead s’est fait une belle place dans le monde des agences digitales belges avec des clients de renom comme Base, Telenet, VOO ou Beko. "Cette fusion nous donne un véritable coup de fouet. Après notre longue et étroite relation avec les collaborateurs de Design is Dead, nous allons désormais pouvoir réaliser, en tant qu'équipe, les objectifs marketing et commerciaux de nos clients", explique Tim Wolfs, Managing Director d’Emakina.BE.

Même si les équipes des deux agences travaillaient régulièrement ensemble, cette fusion n'était pas attendue et ressemble à une consolidation. "Nous avons maintenant de nouvelles opportunités au sein de l'entité plus conséquente qu'est Emakina.BE et dans le cadre de l'expansion d'Emakina Group", explique de son côté Jeroen Huys, Managing Director de Design is Dead. L’entité Emakina.BE sera plus forte avec l’appui permanent des équipes de Design is Dead et récupère une expertise digitale très demandée notamment dans des domaines comme le Big Data, l’intelligence artificielle et la Data Science. Le groupe fondé par Brice Le Blevennec en 2001 renforce ainsi sa position sur le marché belge et réaffirme son expertise digitale de pointe.