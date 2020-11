Enfin, une réelle poursuite pénale des discours de haine en ligne?

Le 10 novembre dernier, le ministre de la Justice Van Quickenborne déclarait devant la commission parlementaire de la justice qu’il comptait faire de la lutte contre les discours haineux en ligne l’une de ses priorités. Selon certains politiciens du Vlaams Belang (1) et de la N-VA (2), cela sonnerait le glas de la liberté d’expression . Le citoyen qui ne serait plus en mesure d’exprimer son opinion sans entrave serait illégalement muselé .

Climat de Far West sur les réseaux sociaux

Par Johan Heymans, associé chez Van Steenbrugge Advocaten, spécialisé en droit pénal et en droits de l'homme; et membre du Groupe du Vendredi

Les dérives qui peuvent s’ensuivre ont été illustrées de manière frappante en 2016, lorsque des partisans du président Erdogan ont commencé – en Belgique aussi – à détruire et à brûler massivement des bâtiments, des voitures et même des bus scolaires appartenant au mouvement dissident Gülen. À l’époque, l’appel à lutter contre les sympathisants de ce mouvement avait été abondamment relayé sur les médias sociaux. Cette vague de messages belliqueux avait tellement échauffé les esprits que de nombreuses personnes avaient troqué leur clavier pour des graffiti, des pierres, et même des bombes incendiaires.

Cour d’assises compétente, mais rarement convoquée

Cette loi antidiscrimination présente toutefois un talon d’Achille, et non des moindres : en effet, dans la jurisprudence belge, de tels délits sont invariablement qualifiés de "délits de presse". Or, l’article 150 de notre Constitution stipule que ces actes doivent (dans la plupart des cas) être jugés par une cour d’assises. La convocation d’une telle cour nécessitant d’importants moyens financiers et beaucoup de travail, cela n’est pratiquement jamais fait pour ce type de délits.