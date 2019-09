Enodia veut valoriser au mieux la vente des actifs de Nethys

Enodia, l'ex-Publifin, tenait son conseil d'administration mercredi soir. Au programme notamment la validation de la liquidation de Finanpart, la holding privée créée entre l'intercommunale liégeoise et la SA Nethys. Cette dissolution avait été recommandée il y a deux ans déjà par la commission parlementaire sur le scandale Publifin.

La vente des "telco"

Moreau, l'acheteur

On parle aussi beaucoup de l'éventualité de voir l'opérateur Voo racheté par son administrateur délégué, Stéphane Moreau avec des apports privés. Une éventualité démentie par un observateur à "Vers L'Avenir".

Néanmoins, la rumeur circule. Il y a quelques jours, on affirmait du côté d'Écolo qu'un rachat d'actifs comme Voo par le management serait "très problématique" et que la "tutelle devrait alors intervenir".

Willy Borsus, ministre-président wallon sortant, nous déclarait, lui aussi, que l'hypothèse d'un management buy out sur Voo n'était pas une "bonne idée". "On a imaginé qu'on puisse adosser les activités concurrentielles comme Voo à des partenaires privés du secteur et que l'on puisse renforcer l'ancrage public pour les activités stratégiques comme l'aéroport. L'hypothèse d'une forme d'appropriation de Voo par le management ne semble pas la bonne voie."