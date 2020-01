Facebook chute après-Bourse après ses résultats

Malgré les vives critiques sur sa gestion des données des membres et de la parole des responsables politiques, le géant des réseaux sociaux continue à attirer les internautes: Facebook compte désormais 2,5 milliards d'utilisateurs mensuels actifs (+8% sur un an) et 1,66 milliard d'utilisateurs actifs quotidiens (+9% sur un an).