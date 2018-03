Facebook chute encore alors que la pression des régulateurs s'intensifie

Le président du Parlement européen Antonio Tajani a de son côté annoncé que les eurodéputés allaient "enquêter pleinement" sur cette "violation inacceptable des droits à la confidentialité des données", revélée dimanche par le New York Times et The Guardian. Il a invité un peu plus tard Mark Zuckerberg à venir s'expliquer devant le Parlement européen.