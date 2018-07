Facebook décèle une campagne pour influencer les élections américaines

Facebook a identifié de nouvelles tentatives de manipulation politique de sa plateforme à l'approche des élections de mi-mandat aux Etats-Unis , révèle le New York Times. Le réseau social n'a pas identifié les auteurs de ces manipulations, précisant avoir fermé comptes et pages concernés.

Au total, 32 comptes ou profils Facebook et Instagram ont été identifiés et supprimés par Facebook, ces comptes participaient à "une entreprise coordonnée et inauthentique", explique le réseau social. Le plus ancien avait été créé en mars 2017 et le plus récent en mai 2018. Au total, ils avaient publié près de 10.000 messages sur le site.