Facebook dépasse les attentes du marché avec 6 milliards de bénéfice

Facebook a excédé les attentes du marché au troisième trimestre avec un chiffre d'affaires de 17,65 milliards de dollars , en hausse de 29% sur un an, et un bénéfice net de 6,1 milliards , malgré les nombreuses batailles en cours avec les autorités. Son bénéfice par action de 2,12 dollars pour juillet-septembre dépasse largement le 1,91 dollar prévu par le consensus des analystes.

Son titre prenait 2,31% après la clôture de la Bourse de New York, lors des échanges électroniques.

Le géant des réseaux sociaux accusé de tous les maux par les politiques (en matière de désinformation, respect de la vie privée ou encore des lois de la concurrence) compte désormais 2,45 milliards d'utilisateurs mensuels actifs (+8% sur un an) et 1,62 milliard d'utilisateurs actifs quotidiens (sur au moins une de ses plateformes, Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger).