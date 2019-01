Facebook dévoile des résultats meilleurs qu'attendu et bondit après-Bourse

Facebook , secoué par des controverses quasi-permanentes, a rassuré ce mercredi avec des résultats meilleurs que prévu. Un bénéfice et un chiffre d'affaires trimestriels supérieurs aux attentes de Wall Street, grâce entre autres à la croissance de sa filiale Instagram et à celle de ses revenus publicitaires, ainsi qu'une hausse du nombre d'usagers un peu plus élevée qu'attendu ont fait bondir le titre de près de 8% dans les transactions hors séance après la clôture de Wall Street.