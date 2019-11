Facebook dévoile sa plateforme de paiement

La galaxie de réseaux sociaux qui composent Facebook permet désormais de payer directement via leurs applications. ‘Facebook Pay’ a été introduite dans Facebook et Messenger pour donner vie à un système de paiement unifié construit sur des fonctionnalités déjà existantes sur les différentes applications.

Facebook, Messenger...

Facebook Pay doit permettre de payer pour des produits directement sur Facebook ou sur Instagram, mais aussi de participer à des collectes de fonds ou d’envoyer de l’argent à ses amis via Messenger. Les utilisateurs pourront, s’ils le désirent, ne rentrer leur moyen de paiement (carte bancaire, PayPal…) qu’une seule fois.

"Les paiements sont traités en partenariat avec des entreprises comme PayPal, Stripe et d’autres dans le monde", précise Deborah Liu, vice-présidente de Facebook en charge de la plateforme Marketplace. Facebook s’est empressé de préciser que Facebook Pay était un projet complètement dissocié du libra, son projet de cryptomonnaie qui a du plomb dans l’aile. "Facebook Pay est construit sur une infrastructure financière et des partenariats déjà existants, et est séparé du portefeuille Calibra qui servira pour le réseau Libra", insiste Deborah Liu vice-présidente de Facebook.