"Facebook doit repenser sa relation avec sa communauté"

Mea culpa , tel est en substance le message qu'a souhaité faire passer Mark Zuckerberg, fondateur et CEO de Facebook, mercredi soir lors d'une conférence de presse téléphonique à laquelle étaient invités des journalistes du monde entier.

Le patron a reconnu que "tout cela a été une énorme erreur. Mon erreur". En cause, le fait que "Facebook est une entreprise idéaliste et optimiste", selon lui. "C'est pourquoi, durant la première décennie , nous nous sommes véritablement concentrés sur les bienfaits de connecter les gens ".

Sauf que "désormais, il apparaît clairement que nous n'en avons pas fait assez pour prévenir les abus et réfléchir à comment nos outils peuvent être utilisés à mauvais escient. Je parle ici des fake news, des discours haineux, des soupçons d'ingérence,... et maintenant, de l'accès aux données par les développeurs. Nous n'avons pas eu une vue assez large sur ce que y était pourtant de notre responsabilité." Or, "c'est à nous de nous assurer que nos outils sont utilisés correctement".