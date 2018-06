Facebook entend en faire (un peu) plus sur les fake news

Qui sont les diseurs de vrai de Facebook?

Selon l'entreprise, ils sont au nombre de 25 à faire partie du "réseau indépendant de fact-checkers externes certifiés via un réseau international non-partisan de fact-checking" (sic). Actifs dans 14 pays après des débuts aux Etats-Unis, puis en France et en Allemagne notamment, l'on retrouve parmi eux les noms d'acteurs bien connus comme Associated Press, l'AFP, Le Monde, Libération ou encore 20 Minutes. Des organisations diverses qui partagent pourtant un point commun: le fait qu'elles ne travaillent nullement bénévolement, pour la majeure partie, entend-on. Un sujet sensible. Du reste, une expansion géographique est-elle prévue? C'est à l'étude, confirme Tessa Lyons, responsable de l'intégrité du fil d'actualité, sans préciser quels seront les pays concernés. Quid de la Belgique? "Certains pays ont plus la culture du fact-checking que d'autres", aura-t-on pour seule réponse.