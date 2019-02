"Facebook ne doit plus s'autoréguler"

Mark Zuckerberg ne se montre jamais à la hauteur du niveau de leadership et de responsabilité personnelle que l'on peut attendre de quelqu'un siégeant au sommet de l'une des plus grandes compagnies au monde.

Facebook et les autres géants du numérique doivent être soumis à un code d'éthique afin de lutter contre la propagation des fausses nouvelles, le partage abusif des données des utilisateurs et les abus liés à leur position dominante sur le marché, déclarent des parlementaires britanniques.

Dans un rapport publié ce lundi, la commission sur le numérique, la culture, les médias et le sport écrit que les géants du numérique se sont montrés incapables de lutter contre les contenus inappropriés et la circulation des "fake news" sur leurs plate-formes.

"Il nous faut un changement radical dans le rapport de force entre les plate-formes et le peuple" , ajoute-t-il, soulignant que l'ère de l'autorégulation doit prendre fin. "Les droits des citoyens doivent figurer dans la loi, en contraignant les sociétés du numérique à adhérer à un code de conduite adopté en loi par le Parlement et supervisé par un régulateur indépendant" , poursuit-il.

Le PDG du réseau social, Mark Zuckerberg, qui a été auditionné l'année dernière par des parlementaires américains et européens, a refusé à trois reprises de se présenter devant la commission parlementaire britannique. "Mark Zuckerberg ne se montre jamais à la hauteur du niveau de leadership et de responsabilité personnelle que l'on peut attendre de quelqu'un siégeant au sommet de l'une des plus grandes compagnies au monde", déclare Collins. "Nous pensons que, dans ses témoignages devant la commission, Facebook a souvent cherché à entraver délibérément notre travail en donnant des réponses incomplètes, peu sincères et parfois trompeuses."