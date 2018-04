Facebook notifie les Belges touchés par Cambridge Analytica… et maintenant?

Les Belges concernés par l’affaire du siphonnage de données peuvent dès à présent vérifier sur le réseau social si leurs informations personnelles ont bel et bien été transmises à la société britannique mise en cause. Dans l’affirmative, ils peuvent en demander leur suppression, voire porter plainte.

C’est désormais chose faite. À l’aide d’une bannière surmontée du titre "protégez vos informations" (sic) déployée progressivement à travers le monde, le réseau social permet pendant quelques jours aux internautes de vérifier si oui ou non ils ont été touchés et donc si leurs données ont pu être obtenues par la société mise en cause.