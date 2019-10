Facebook s'oppose à la rémunération des éditeurs de presse en France

Une annonce datée de vendredi détaille la position de Facebook quant à son interprétation du "droit voisin" , au lendemain de sa transposition en droit français. Fruit d’une directive européenne, le "droit voisin" vise à optimiser le partage des revenus publicitaires entre les GAFA et les éditeurs de contenus sur internet.

Ici, le géant de la tech considère que les éditeurs consentent à la non-rémunération de leurs contenus dès lors qu’ils les partagent via le réseau social. De manière analogue à Google et son moteur de recherche, Facebook donnera désormais le choix aux éditeurs d’autoriser, de façon explicite, le partage d’extraits de contenus publiés sur le réseau social à titre gratuit. Dans le cas contraire, les contenus seront affichés sans extrait, en ne reprenant que le titre de l’article et le lien vers le site internet de l’éditeur.