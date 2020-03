Facebook sélectionne deux partenaires pour éliminer les fake news en Belgique

Facebook cherche dans le monde entier à nouer des partenariats avec des vérificateurs de faits indépendants pour évaluer l'exactitude des contenus publiés sur sa plateforme et pour lutter contre les contenus incorrects et manipulés. En Belgique, le choix s’est porté sur des journalistes de la rédaction de l’hebdomadaire Knack et la Deutsche Presse-Agentur (dpa), l'agence de presse allemande, qui possèdent des correspondants dans notre pays. Knack commencera à vérifier le contenu à partir du 1er mai en Belgique en néerlandais. Dpa commencera ce lundi à vérifier les faits en Belgique pour les contenus en néerlandais et en français.