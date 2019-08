Facebook supprime l'événement prévoyant l'assaut de la zone 51

Parti d’une blague, il avait suscité l’intérêt de 3 millions de personnes dont la moitié comptait vraiment se rendre dans l’un des endroits les plus mystérieux qui alimente les fantasmes depuis des décennies. Le but? Y pénétrer de force pour découvrir ses secrets. Malheureusement pour le million et demi de personnes qui avaient réservé leur 20 septembre pour l’événement, Facebook vient de le supprimer estimant que la blague avait assez duré. Le réseau social a jugé que l’événement ne respectait pas ses conditions d’utilisation.