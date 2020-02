Feu vert pour la réorganisation de l'information à la RTBF

La Société des Journalistes (SDJ) et la direction de la RTBF se sont mis d’accord sur la réorganisation de la rédaction. On se souvient qu'en octobre, la SDJ (plus de 300 journalistes) avait adressé un courrier au picrate à l'administrateur général, Jean-Paul Philippot, dénonçant l'échec du plan de transformation de la rédaction, un an après sa mise en oeuvre.