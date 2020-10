Fin de partie pour Proximag, le toutes-boîtes du pôle presse de Nethys

Après la vente cet été des Editions de l’Avenir (L’Avenir) et de L’Avenir Hebdo (Moustique) au groupe IPM (La Libre, la DH), il restait à Nethys à se délester du volet "toutes-boîtes" de son pôle presse, soit le bimensuel Proximag .

Après avoir vainement cherché un repreneur, Nethys a décidé de jeter l’éponge et de cesser la publication de ce titre, tiré à 1,2 million d'exemplaires.. "L’intention de mettre fin à cette activité est la conséquence de la situation financière de l’entreprise et du fait qu’il ne semble plus exister de modèle économique pour la presse périodique gratuite toutes-boîtes", explique l’intercommunale.