Fini les publicités intrusives, Google Chrome les bloque dès aujourd'hui

Google lance ce jeudi son bloqueur de publicités sur Chrome. Le géant du net se tire-t-il une balle dans le pied? Et comment utiliser cette nouvelle fonctionnalité? On décortique l'opération.

C’est aujourd’hui, le 15 février, que Google lance son bloqueur de publicités sur le navigateur Chrome. Cela peut paraître surprenant, sachant que le géant internet base ses revenus sur la vente de publicités. En effet, Google vend aux annonceurs nos données personnelles, pour que ces derniers nous proposent des annonces ciblées selon nos préférences. Alors pourquoi Google lance son "adblock"? Comment l’utiliser? Et quelles publicités sont visées?

♦ Pourquoi ?

Même si cette nouveauté de Google en surprendra plus d’un, Google a plusieurs raisons de bloquer certains contenus publicitaires. D’abord, les utilisateurs de Chrome ont la possibilité de faire des commentaires sur leur expérience de navigation. Et 20% desdits commentaires concernent la publicité indésirable. L’année dernière, la fonctionnalité "Mute This Ad" a été utilisée 5 milliards de fois.

Il est aussi plus intéressant pour le géant du web de rendre l’expérience de navigation sur Chrome agréable. En effet, si la pression publicitaire fait " perdre " des internautes à la firme, il n’y a plus aucun intérêt au fait que la publicité finance un web gratuit. Si la navigation de l’internaute est fluide, la publicité le dérangera moins et ne sera donc plus "contre-productive" pour le géant du net. Une publicité qui est meilleure pour les utilisateurs est plus rémunératrice pour les annonceurs, et donc Google.

Il existe de nombreux bloqueurs de publicités qui sont déjà massivement utilisés. Google, en proposant son propre bloqueur, leur coupe l’herbe sous le pied.

♦ Comment ?

L’adblock de Chrome a d’abord été déployée dans une version bêta il y a quelques mois. Mais passons cette version. La définitive s’affichera naturellement dans la barre d’adresse tout comme la fonctionnalité qui empêche les pop-up de s’ouvrir. Sur mobile, un petit bandeau apparaîtra en bas de l’écran et indiquera que les publicités ont été bloquées sur les pages du site.

♦ Quelles publicités ?

Google, qui travaille avec la Coalition for Better Ads, ne bloquera que les publicités jugées envahissantes. A travers de multiples sondages, ce sont les internautes qui ont estimé quelles étaient les publicités les plus néfastes à la navigation.

Les publicités bloquées sur ordinateur:

Les pop-up qui apparaissent par-dessus la page

Les pages de pub qui s’affichent avant la page souhaitée, avec un compte à rebours

Les vidéos en autoplay avec du son

Les grandes pubs qui suivent le défilement de la page

Celles bloquées sur mobile:

Les pop-up

Les pages de pub qui s’affichent avant la page souhaitée

Les vidéos en autoplay avec du son

Les pages de pub qui s’affichent après la page souhaitée, avec un compte à rebours

Celles qui prennent plus de 30% de la page

Celles qui bougent trop vite

Les grandes pubs qui suivent le défilement de la page

Celles en plein écran, qu’il faut faire défiler pour atteindre le contenu