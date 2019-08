Google dans le viseur de plusieurs sites de recherche d'emploi européens

23 sites européens spécialisés dans la recherche d'emploi exhortent l'Europe à agir contre Google. Ils reprochent au géant du web de donner une plus grande visibilité à son propre site de recherche d'emploi, Google for Jobs, et d'ainsi réduire leurs parts de marché sur Internet.

La commissaire Margrethe Vestager enquête déjà depuis 2018 sur les fonctionnalités de Google for Jobs. Cette demande émanant de plusieurs sociétés, dont le site britannique BestJobsOnline et des deux sociétés allemandes Intermedia et Jobindex, pourrait renforcer la position de la commissaire.

Plus qu'un simple service de recrutement

"Après avoir lancé son service de recrutement en ligne en Allemagne en mai 2019, comme dans d'autres pays de l'UE (Espagne, France et Royaume-Uni), Google for Jobs est instantanément devenu le leader du marché en termes de visibilité", déplorent les 23 sociétés dans leur lettre, ajoutant que "Google agit comme plus qu'un simple service de recrutement en ligne". "Google propose directement ses services aux recruteurs et remplit ainsi les fonctions typiques d'un forum d'emploi. Ce faisant, Google tente de contourner et de servir de substitut à d'autres sites", expliquent-ils dans la lettre. "En réalité, derrière notre dos, les équipes commerciales de Google approchent déjà activement et directement nos clients et les recruteurs."