"Google n'est pas la cause des problèmes financiers des éditeurs de journaux"

Pour Richard Gingras, vice-Président de Google News, si les annonceurs sont moins nombreux, c’est à cause de la concurrence plus importante. Admettant que Google News n'est pas un support rentable, il affirme que “ça n’a pas de sens de souhaiter être payé puisque nous apportons déjà une visibilité.”

Entre Google et la presse européenne, ce n’est toujours pas le grand amour. Depuis des mois, le célèbre moteur de recherche et les journaux s’opposent sur l’article 11 de la directive européenne concernant le droit d’auteur votée en septembre dernier au parlement européen. Celle-ci a pour ambition de permettre aux éditeurs d’exiger des droits voisins aux grandes plateformes comme Google et Facebook. En clair, ces dernières devraient payer les éditeurs pour pouvoir mettre sur leur réseau les titres et débuts d’articles de presse. Une idée qui forcément ne plait pas vraiment à Google et surtout à Richard Gingras, le vice-président de Google News.