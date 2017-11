Guerre de tranchées entre les régies publicitaires télé

Ecrire que le climat est tendu entre les régies publicitaires des chaînes de télévision relève de l’euphémisme. Et pour cause. L’arrivée de TF1 sur le marché publicitaire a provoqué un fameux chaos et la première partie de l’année a été médiocre. Malgré une légère amélioration ces dernières semaines, le marché devrait reculer de 3% en 2017.