Guillaume Canet et M6 enrichissent Facebook Watch

M6 et Brut, entre autres, vont alimenter la plateforme du réseau social qui, en Europe, se repose essentiellement sur des partenariats pour développer son offre de contenus.

La plateforme vidéo Facebook Watch va s’enrichir de contenus produits par des médias européens dont M6, Tastemade, LADBible et Brut avec une émission de Guillaume Canet . Le groupe M6 va publier sur Facebook de nombreux extraits de ses émissions mais aussi des bonus, comme des images en coulisses de "Top Chef", "Les princes de l’amour" ou des concerts enregistrés sur sa radio RTL2.

Le média vidéo Brut, qui avait déjà annoncé une émission sur Watch, va lancer quatre nouvelles séries de vidéos menées par des personnalités, dont une où l’acteur Guillaume Canet va chaque semaine à la rencontre d’agriculteurs pour trouver des solutions pour une agriculture plus responsable .

Des humoristes ont aussi été mis à contribution, avec Haroun qui se demande si l’on peut encore "rire de tout", et Fary et Panayotis qui ouvrent un comedy club à Paris. "C’est une nouvelle initiative qui vise à donner une liberté totale à des créateurs" , qui ont déjà de nombreux abonnés sur le réseau social, a souligné Matthew Henick, responsable des contenus chez Facebook. " Les réseaux sociaux sont importants pour aller chercher nos téléspectateurs , créer du lien" , comme pour "Incroyable talent", a souligné Frédéric de Vincelles, directeur général des programmes en charge des plateformes dans le groupe M6.

Les producteurs laissent 45% des revenus publicitaires des vidéos à la plateforme , et peuvent rediffuser les vidéos par ailleurs.

Au Royaume-Uni, Facebook proposera des émissions avec le média gourmand Tastemade, le viral LADBible et le footeux Copa90. En Allemagne, le masculin Bunte et le site de divertissement MySpass proposent aussi des émissions, comme CiaoPeople en Italie et l’agence de talents web 2btube en Espagne.