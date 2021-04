Guillaume Lacroix, l'homme qui parle aux millenials...

Après le Studio Bagel et Brut, le Français Guillaume Lacroix lance BrutX, une (nouvelle) plateforme de streaming vidéo centrée sur le "divertissement engagé".

Et une de plus. Ce jeudi 8 avril, le média d'information français, Brut, a annoncé se lancer dans la bataille du streaming vidéo avec BrutX, une formule SVOD (vidéo à la demande par abonnement) désormais disponible en France pour la bagatelle de 4,99 euros par mois. Derrière cette nouvelle offre, une volonté: proposer du "divertissement engagé", dans la droite lignée des contenus courts déjà proposés par Brut.

"Il nous semblait important de pouvoir proposer à notre communauté, mais aussi à un public plus large des films, des séries, des documentaires alignés sur les grandes valeurs qui fondent Brut." Guillaume Lacroix Cofondateur et CEO de Brut.

Au programme, l'entreprise promet "un documentaire par semaine et une grande série en exclusivité par mois"."Il nous semblait important de pouvoir proposer à notre communauté, mais aussi à un public plus large des films, des séries, des documentaires alignés sur les grandes valeurs qui fondent Brut", a déclaré Guillaume Lacroix, le cofondateur et CEO de Brut au micro de l'AFP. "On veut vraiment être un couloir d'expression pour des créateurs engagés, avec un regard très fort sur le monde", a-t-il ajouté.

Pionnier

Parmi les sujets qui font la marque de fabrique de l'esprit Brut – et qu'il faudra donc s'attendre à retrouver sur BrutX – on retrouve les questions d'égalité, de genre, de conflits sociaux, d'identité ou encore de pouvoir. Des thèmes qui se veulent progressistes et qui ont réussi à séduire près de 300 millions de spectateurs mensuels dans le monde, d'après les données d'audiences de Tubular Global en 2020.

Le profil 1996: Diplôme en sciences politiques obtenu auprès de l'Institut d'études politiques de Grenoble.

2000: Entrée au groupe TF1 en tant que producteur.

2012: Création du Studio Bagel

2016: Création de Brut.

2021: Lancement de BrutX, l'offre SVOD de Brut.

Mais au-delà des thèmes abordés et raisonnant au passage avec les préoccupations des franges plus jeunes de la population, c'est bien le format proposé par Brut qui a fait du média un incontournable du quotidien des moins de 35 ans. Vidéos pensées pour smartphone, interviews percutantes en face-cam et textes en police large pour commenter les images brutes à l'écran, voilà la recette d'un média qui – à l'instar de Konbini – semble avoir très bien compris son audience cible et ses habitudes de consommation de l'information.

Le maître à penser de cette formule gagnante n'est autre que celui aujourd'hui à la baguette de BrutX: Guillaume Lacroix. Cofondateur de Brut avec le producteur Renaud Le Van Kim en 2016, et CEO depuis, l'homme est aujourd'hui reconnu comme celui qui a réussi à s'adresser autant aux millenials (18-35 ans) qu'à la génération z (moins de 18 ans).

L'humour comme point de départ

Avant l'info, Guillaume Lacroix a fait ses armes dans l'humour, aussi en vidéo. Cofondateur du Studio Bagel, un collectif de vidéastes et comédiens œuvrant sur YouTube et racheté par Canal+ en 2014, Guillaume Lacroix aiguise à l'époque sa compréhension des plus jeunes générations.