Hakima Darhmouch quitte RTL pour la RTBF

C’est sans doute le transfert de l’année dans le petit paysage audiovisuel francophone. Hakima Darhmouch présentatrice vedette du 19 heures de RTL-TVI quitte la chaîne privée, indique cette dernière dans un bref communiqué. Elle passe de l’autre côté de la barrière et rejoint la… RTBF . Pas pour présenter le JT, où François De Brigode paraît indéboulonnable, mais pour assurer des fonctions managériales.

L’intitulé de sa fonction n’est pas précisée – on attend à présent le communiqué de la RTBF – mais il nous revient qu’elle prendra en charge la direction de la thématique "musique et culture" au sein du futur pôle contenus de la RTBF. Pour rappel, la RTBF va abandonner son organisation en silos (TV, radio, internet) au profit d'une organisation transversale avec deux pôles: les contenus, dédiés à la production fiction, divertissement, culture…) et les médias afin de diffuser ces contenus sur les différentes plateformes: télé, radio, web, réseaux sociaux, applications...