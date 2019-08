IG Metall s'allie avec les YouTubeurs face à Google

Étrange association entre le syndicat allemand et le monde des YouTubeurs. En défendant des créateurs de vidéos, IG Metall questionne l'organisation des métiers du digital et se dresse face à Google.

Alors que ses vidéos commençaient à se faire "démonétiser" sans raison, Joerg Sprave, un Allemand dont la chaîne affiche 2,2 millions d'abonnés, décide de prendre des initiatives. Depuis deux ans, il tient un groupe Facebook nommé "The Youtubers Union" qui accueille désormais plus de 21.000 membres. Suite aux nouvelles politiques de YouTube en 2017, certains vidéastes perdent jusqu'à 80% de leurs revenus. Ceux-ci veulent des explications, savoir quelles règles ils enfreignent exactement et pourquoi on leur empêche de générer du revenu publicitaire. Susan Wojcicki, PDG de YouTube, stipule dans une publication sur son blog qu'il s'agit de réponses aux plaintes des marques qui ne veulent pas apparaître aux côtés de contenus "inappropriés". Cette explication n'est pas jugée suffisamment précise par les utilisateurs, qui ne comprennent pas à quel moment leurs vidéos passent la limite de l'"approprié".