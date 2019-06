IP (RTL) va commercialiser les écrans pub de TF1 en Belgique

Il se chuchotait d’ailleurs dans le marché que TF1 n’était pas vraiment heureuse de la situation. Or, avec son gros arsenal commercial, IP possède davantage d’expérience du marché publicitaire francophone.

Reste à IP à gérer cette situation a priori schizophrénique, surtout dans un marché de la pub télé en repli: comment renforcer TF1 sans déforcer RTL, les deux chaînes ayant des profils d’audience relativement identiques. On notera toutefois qu'en radio IP commercialise depuis longtemps les écrans publicitaire de Nostalgie (détenu par NGroup, NDLR), actuelle numéro un du marché et concurrente des radios maison Bel RTL et Contact.