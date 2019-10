IPM et un quatuor d'investisseurs wallons font une offre formelle sur L'Avenir

Nouvel épisode dans la saga des Éditions de l’Avenir (EDA). Selon nos sources, le groupe IPM (La Libre, la DH/Les Sports, Paris Match Belgique, DH Radio…) et un quatuor de personnalités en vue du monde économique wallon ont fait une offre ferme de reprise de la majorité de l’éditeur du quotidien namurois détenu par le groupe Nethys, lui-même émanation de l’intercommunale Enodia. On le sait, suite aux affaires qui ont ébranlé ces dernières années l’intercommunale, celle-ci a prié Nethys de céder ses activités concurrentielles. De son côté, le nouveau gouvernement wallon lui a donné six mois pour s’exécuter.

À côté d’IPM, on trouve donc des personnalités de la trempe de Bernard Delvaux, patron de la Sonaca, Laurent Levaux, président de la Sogepa, président et actionnaire d’Aviapartner, administrateur de bpost, Proximus, etc., le multi-entrepreneur, business angel et président du Conseil numérique wallon Pierre Rion et Juan de Hemptinne, un Namurois actif dans le développement durable. Bref, rien que du lourd. Ils agissent tous à titre personnel. Contacté, François le Hodey, patron d’IPM n’a pas souhaité faire de commentaire. Nethys n’a pas réagi non plus à nos sollicitations.