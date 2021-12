IPM met la main sur LN24 et y injecte 2,7 millions d'euros

Réunis en assemblée générale extraordinaire , les actionnaires de LN24 ont validé la reprise de la chaîne de télévision par le groupe IPM (détenteur de La Libre, La DH, Paris-Match Belgique, L'Avenir...). La société fondée en 2018 par Joan Condijts , Martin Buxant et Boris Portnoy avait grandement besoin d'être recapitalisée, ce qui vient d'être fait par IPM qui a injecté 2,7 millions d'euros . Joan Condijts , CEO et cofondateur de la chaîne, s'en va , a-t-on appris mercredi soir.

L'aventure de l'entrepreneuriat

À la fin du mois d'octobre 2018, prenant pas mal de monde de court, Joan Condijts et Martin Buxant, alors respectivement rédacteur en chef et journaliste politique à L'Echo, décidaient de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale en annonçant le lancement de la chaîne de télévision LN24.

Dans le courant du mois de juillet, LN24 reçoit l' aval du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) pour lancer sa radio . DH Radio repart les mains vides. Dans la foulée, François le Hodey , le CEO du groupe IPM (qui détient et exploite DH Radio) se tourne vers le Conseil d'État, qualifiant "d'incompréhensible" la décision du CSA. Un mois plus tard, le Conseil d'État donne raison à François le Hodey en suspendant l'attribution d'un réseau à LN24 . Le coup est rude, mais cela n'enlève rien à la fougue des fondateurs de LN24 qui s'apprêtent à lancer leur chaîne quelques semaines plus tard.

Effectivement, le 2 septembre 2019 , LN24 est lancée en grande pompe en direct du Parlement européen et le gratin économico-médiatico-politique se presse au portillon. Joan Condijts et Martin Buxant ont réussi leur premier pari: leur chaîne de télévision existe.

Nouvelle augmentation de capital

À la fin du mois de décembre 2019, quelques mois après son lancement, la chaîne se sépare de Boris Portnoy, l'un des trois fondateurs. Ce départ est justifié par "des problèmes relationnels et des divergences stratégiques". Quelques mois plus tard, en mai 2020, alors que la chaîne compte environ 50 travailleurs (équivalent temps plein), l'homme d'affaires Philippe Lhomme (Batibouw, Crazy Horse) est nommé président du conseil d'administration. À cette occasion, Belfius et Besix remettent la main au portefeuille et le capital est augmenté de 1,5 million d'euros.