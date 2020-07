IPM rachète L’Avenir et Moustique

Le conseil d’administration de Nethys a enfin tranché. IPM empoche le quotidien L’Avenir et les hebdos Moustique et Télé Pocket.

Enfin. Après plus de cinq moins d’atermoiement et de palabres, le conseil d’administration de Nethys a enfin tranché dans l’épineux dossier de la vente de son pôle presse, a-t-on appris à bonnes sources. Ce pôle comprend Les Éditions de l’Avenir (le quotidien L’Avenir et le Journal des Enfants), L’Avenir Advertising (le toutes boîtes Proximag) et L’Avenir Hebdo (les magazines Moustique et Télé Pocket).

Après des premières offres jugées insuffisantes et peu précises, les candidats avaient été priés de revoir leur copie. Ce qu’ils ont fait et même à deux reprises semble-t-il, mais il a fallu attendre plusieurs réunions du CA de Nethys avant de trancher. Le montant de la transaction prix n’a pas été communiqué.

IPM réalise la grande consolidation dont il rêvait depuis longtemps.

Le groupe IPM empoche la plus grosse part du gâteau. L’éditeur de La Libre, La DH/Les Sports et de Paris Match Belgique reprend le quotidien L’Avenir et les hebdomadaires Moustique et Télé Pocket.

IPM, qui avait déjà fait part de son intérêt avec des investisseurs wallons l’automne dernier, réalise donc la grande consolidation dont il rêvait depuis longtemps. Des synergies vont être réalisées sur le plan éditorial et commercial et technique. Mais on ne connaît pas encore l’impact social.

Nethys avait mis des critères à l’opération : prix correct, assurer le pluralisme, développer la stratégie digitale, respect de l’ADN des journaux et intégration la coopérative Notre Avenir créée fin 2019 par le personnel