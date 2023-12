Intelligence artificielle et journalisme, la charte de L’Écho et du Tijd

Le recours à l’IA à L'Echo n’a pour seul but que de venir en appui de ce processus humain. Rien ne paraît sans avoir été lu, relu et validé par un(e) journaliste.

Face au développement de l’intelligence artificielle, L’Écho et De Tijd s’engagent à garantir la transparence, l’intervention humaine et la responsabilité dans sa pratique journalistique.

La confiance de nos lecteurs est notre bien le plus précieux, nous mettons donc tout en œuvre pour ne publier que des informations fiables, c’est-à-dire vérifiées et recoupées. Pour ce faire, nous nous imposons les normes de qualité les plus élevées et respectons les règles déontologiques les plus strictes.

À L’Écho et au Tijd, nous sommes entreprenants par nature, nous nous intéressons donc logiquement aux opportunités offertes par l’intelligence artificielle (IA). Nous avons également conscience des pièges et des risques que cette technologie représente. C’est la raison pour laquelle nous avons établi cette charte qui encadre notre approche de l’IA, en donnant la priorité à la transparence, au contrôle humain et au respect strict de la déontologie journalistique.

La présente charte a pour vocation de nous aider à faire les meilleurs choix en matière d’intelligence artificielle. Dans la mesure où la technologie évolue constamment, cet ensemble de règles est appelé à être revu et actualisé régulièrement.

Les 6 piliers de l’utilisation de l’intelligence artificielle à L’Écho et au Tijd

1- LES JOURNALISTES ONT TOUJOURS LE DERNIER MOT

Journalisme. Notre pratique journalistique reste, par essence, une activité humaine: la collecte des informations, leur vérification et la manière de les transmettre sont l’œuvre de professionnels. Le recours à la technologie de l’IA n’a pour seul but que de venir en appui de ce processus humain. Le/la journaliste et la rédaction en chef restent entièrement responsables de la justesse des informations publiées. Rien ne paraît sans avoir été lu, relu et validé par un(e) journaliste.

Chaque récit journalistique de L’Écho est conforme à nos principes et normes déontologiques et éthiques. Cette exigence s’applique également aux articles qui ont recours à l’intelligence artificielle. L’Écho ne publie un article que si la rédaction s’est assurée de la pertinence et de la fiabilité de la technologie IA utilisée.

Les rédactions de L’Écho et du Tijd recherchent constamment de nouvelles manières d’améliorer leur travail journalistique. Si les applications d’intelligence artificielle peuvent nous y aider, nous les adoptons.

Distribution de l’information. Nous pouvons utiliser des algorithmes pour optimiser la diffusion numérique de notre production journalistique, que ce soit dans les newsletters, les positions sur le site ou dans l’application de L’Écho. Nous procédons par ailleurs à des recommandations de contenu personnalisées, par exemple dans la rubrique « Sélectionné pour vous » et la newsletter « L’Écho dimanche ». Ces algorithmes sont testés et évalués en continu.

2- UNE GARANTIE DE TRANSPARENCE SUR L'UTILISATION DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Chaque fois que nous faisons intervenir l’intelligence artificielle dans le processus de création journalistique, nous l’indiquons clairement. Non seulement pour les textes ou les résumés de récits journalistiques, mais aussi pour la production de podcasts, vidéos, illustrations ou autres éléments graphiques. Cette démarche ne s'applique pas aux tâches de routine n'ayant aucun impact sur le processus de création journalistique, telles que la traduction et la transcription.

3- L'IA, POUR AMÉLIORER NOTRE JOURNALISME

Les rédactions de L’Écho et du Tijd recherchent constamment de nouvelles manières d’améliorer leur travail journalistique. Si les applications d’intelligence artificielle peuvent nous y aider, nous les adoptons.

Nous pouvons y recourir, par exemple, pour traduire un document de travail ou effectuer des recherches dans une masse de documents afin d’avoir plus de temps pour les analyser en profondeur et y dégager les tendances les plus pertinentes. Avant de valider et d’utiliser les outils d’IA, nous les testons et les évaluons soigneusement.

4- EN GARDANT UN REGARD CRITIQUE

La fiabilité est notre bien le plus précieux. Les principes de recoupement et de double contrôle restent le fondement de la collecte d’informations. Compte tenu de l’essor des informations brutes générées par l’IA dans tous les domaines, nous redoublons de vigilance afin de pouvoir à tout moment garantir l’authenticité des sources consultées. À cet égard, nous sommes conscients des éventuels biais, stéréotypes ou hallucinations créés par les outils d’intelligence artificielle et les traitons avec prudence.

5- EN RESPECTANT TOUJOURS LA VIE PRIVÉE, LA SÉCURITÉ ET LE DROIT D’AUTEUR

Il va de soi que, pour tout recours à l’IA, la rédaction se conforme toujours la législation sur la protection de la vie privée et respecte les droits de propriété intellectuelle du matériel utilisé.

6- UN SOUCI CONSTANT POUR LA FORMATION AUX OUTILS D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

L’Écho organise des formations pour les collaborateurs de la rédaction. Ces formations portent sur les aspects déontologiques, les outils et sur l’impact de l’IA sur la société dans son ensemble.

Les membres de la rédaction sont par ailleurs invités à s’adresser à une personne de contact à la rédaction chaque fois qu’ils s’interrogent sur l’une ou l’autre utilisation de l’IA.

L’intelligence artificielle est également un thème journalistique central pour L’Écho. Cette technologie est omniprésente dans le business, la société, nos vies professionnelles et personnelles. Il s’agit d’un enjeu démocratique qui demande vigilance et esprit critique.

En tant que journalistes, et pour vous informer, nous nous devons de comprendre comment fonctionne l’IA, quels sont les risques induits et quel est son impact dans toutes les dimensions de notre vie.

Les rédactions de L’Écho et du Tijd s’engagent à respecter cette charte.

Cette charte constitue un document qui sera revu et mis à jour régulièrement, puisque l’IA et ses applications sont également en constante évolution.