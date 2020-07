Jean-Paul Philippot à nouveau cité dans l’audiovisuel français

Portrait flatteur

Sur son site web, l’hebdomadaire français Le Point en remet une couche ce jeudi, citant Jean-Paul Philippot comme possible candidat à la présidence de France Télévisions , une fonction nettement plus exposée.

Contactée, la porte-parole de la RTBF, Axelle Pollet, indique qu’il n’y a aucun commentaire à donner. "Ce n’est pas la première fois que son nom circule, dit-elle. De toute façon, nous sommes le 9 juillet et il ne reste que 24h d’ici la clôture du dossier. De plus il a d’autres priorités liées aux récentes décisions du gouvernement (la diminution de la publicité sur la RTBF, NDLR) et au plan #restart (plan d’aide à la production et au secteur culturel de 13,4 millions, NDLR)."