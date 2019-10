Jean-Paul Philippot nie tout départ pour France Médias

Grandes manœuvres dans le paysage audiovisuel français. Dans le cadre de sa loi sur l’audiovisuel, visant à adapter le secteur à l’ère digitale, le gouvernement Philippe s’est attelé à la création d’un holding chapeautant France Télévisions (France 2, France 3, etc.), Radio France (France Inter…), l’INA (Institut national d’archives) et France Médias Monde (France 24, RFI…). Son nom: France Médias.

Cette sorte de BBC à la française verra le jour en 2021. Déjà des noms circulent pour la diriger. Parmi eux, selon Le Monde, figure l’administrateur général de la RTBF Jean-Paul Philippot. Le redressement financier du service audiovisuel public francophone, son récent plan de transformation visant à l'adapter à l'ère numérique (même s’il fait grincer des dents en interne) et ses bonnes audiences en feraient un profil intéressant aux yeux du Landerneau politico-médiatique français. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que son nom est cité à Paris. La rumeur l’envoya un moment diriger France Télévisions. D'autres rumeurs le voient plutôt du côté de Proximus ou de Nethys ...

Spéculation

"Comment voulez-vous que je sois candidat pour une institution qui n’existe pas et qui ne verra le jours que dans deux ans?"

Contacté par nos soins, l’intéressé balaie ces nouveaux bruits de couloirs alimentés aussi par le fait qu’il est en fin de mandat (il s’achève en février prochain) à la RTBF. "Comment voulez-vous que je sois candidat pour une institution qui n’existe pas et qui ne verra le jours que dans deux ans?, réagit-il. Les textes légaux pour sa mise en place n’ont même pas été votés. Aucun processus de recrutement n’est en cours, l’organe qui doit procéder à cette nomination n’existe pas non plus. Si je voulais postuler, je ne saurais donc même pas à qui m’adresser."