Jean-Paul Philippot porte plainte contre X pour calomnie et diffamation

Malgré les rapports commandés par le gouvernement de la Fédération Wallonie qui pointent, certes, des dysfonctionnements graves, mais pas de responsabilité personnelle de Jean-Claude Philippot, ces employés dénoncent la tromperie, la tentative dol et/ou le détournement d’actifs, et/ou le faux et l’escroquerie .

Règlement de comptes

Par la voie de son avocat, Marc Uyttendaele, Jean-Paul Philppot a annoncé qu’il allait porter plainte contre X pour calomnie et diffamation. "Cela suffit, nous a indiqué Marc Uyttendaele; tous les rapports d’audit ont montré que Jean-Paul Philippot n’avait pas enfreint la légalité; la circulaire plafonnant le salaire à 245.000 euros n’est pas une règle juridique et son salaire s’inscrit dans la moyenne de ceux des dirigeants de services audiovisuels public." Et d’ajouter que son client avait accepté de rembourser sans sourciller le trop-perçu de 60.000 euros, "ce qui n’est en rien une reconnaissance d’une éventuelle illégalité mais bien une volonté d’apaiser les tensions."