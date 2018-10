Joan Condijts quitte la rédaction en chef de L'Echo et lance LN24 avec Martin Buxant

Joan Condijts et Martin Buxant quittent le journal pour devenir entrepreneurs. Aux côtés de Boris Portnoy (ancien patron de KNTV), le rédacteur en chef et le journaliste politique entament une nouvelle aventure: LN24, pour "Les News 24". De quoi s'agit-il? Un média vidéo en ligne qui, à terme, devrait compter plus d'une trentaine de personnes. LN24 sera disponible 24 heures 24, 7 jours sur 7, en télévision et en web dans le courant 2019.