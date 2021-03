Jonah Peretti, le maître de la gestion de l'information virale

Après une année tumultueuse, marquée par des licenciements et des revenus publicitaires et événementiels absents, BuzzFeed avait réussi dès novembre à redresser la barre et accepté d’acheter à Verizon Communication le service d’information en ligne HuffPost.

Homme d'humour

"Quand j'étais petit, ma maman ne me laissait jamais regarder la télévision. À l'école, les autres enfants parlaient de ce qu'ils avaient vu et je ne connaissais rien", déclarait-il sur France Inter. Jonah Peretti est pourtant aujourd'hui à la tête d'un des groupes média les plus influençant et non dépourvu d'humour.