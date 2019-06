KKR lance une offre sur Axel Springer

L'Américain KKR dépose une offre sur Axel Springer, le géant allemand des médias et éditeur notamment du "Bild". Avec une offre à 63 euros par action, le groupe est valorisé à près de 7 milliards d'euros.

Friede Springer, la veuve du fondateur et actionnaire majoritaire (42,6%), et Mathias Doepfner, CEO (2,8%), ont donc aussi annoncé leur soutien à cette offre qui prévoit par ailleurs le maintien de leurs parts. KKR a en effet conclu un accord distinct avec les deux principaux actionnaires d'Axel Springer. Ces derniers ne cèderont pas leurs titres à KKR et "resteront impliqués au même degré qu'aujourd'hui" dans la gestion de la société, en "coordonnant" leurs décisions avec celles du fonds américain.