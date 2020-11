Kareem Daniel a le futur de Disney entre ses mains...

Protégé du patron, Kareem Daniel a la responsabilité de faire de Disney une entreprise qui gagne grâce au streaming.

"Laissons les créatifs être créatifs et les hommes d’affaires être des hommes d’affaires." C’est cette déclaration de Bob Chapek, PDG de Disney, qui résume le mieux la nouvelle stratégie de Disney. Une stratégie qui sépare clairement les divisions "business" et les divisions "créatives" et qui intronise le streaming comme nouveau fer de lance de l’entreprise. Après une année 2020 qui a redistribué les cartes, Bob Chapek avait besoin d’un fidèle à la tête de la nouvelle division qui rassemble l'ensemble de l'offre streaming du groupe (Disney+, Hulu et ESPN+).

Bob Chapek y a nommé Kareem Daniel, qu'il connaît très bien puisque c’est lui qui l’a engagé comme stagiaire il y a presque 14 ans après des études à Stanford, la prestigieuse université californienne, et un bref passage chez Goldman Sachs.

Un Disney boy chargé du tuer les cinémas

L’histoire professionnelle de Kareem Daniel se résume quasi exclusivement à son parcours chez Disney. Un parcours ponctué de quelques moments historiques comme quand, quelques années après avoir été engagé, ce fan de bande dessinée a été autorisé à s'asseoir à la table des négociations pour racheter Marvel, le studio qui détient les droits des superhéros comme Spiderman et Iron Man. Quelques années plus tard, Daniel a pu réaliser l’un de ses rêves de gosse en créant deux parcs à thème Star Wars aux États-Unis pour Disney.

Ironie du sort, son futur chez Disney se jouera très loin des parcs à thème. Après une année noire qui a vu Disney licencier 28.000 personnes dans ses parcs, le focus de l’entreprise est plus que jamais sur son offre digitale. Exit les salles de cinéma et les parcs d’attractions, pour le moment en tout cas.

Kareem Daniel est désormais chargé de capitaliser sur le succès grandissant de Disney+ et des autres offres de streaming du groupe, qui comptaient 100 millions d'utilisateurs à la fin du mois de juillet, dont la moitié pour Disney+. Le nouveau patron du streaming chez Disney a une feuille de route très claire: faire évoluer et grandir l'offre streaming et rendre le tout encore plus rentable.

Les exploitants de salles obscures ne voient pas d'un bon œil la nouvelle stratégie de Disney. Avec les films des héros Marvel, des blockbusters comme Frozen et la franchise Star Wars, Disney est le maître du box office depuis des années. Aux États-Unis, le plus grand marché mondial dans le secteur, Disney détient une part de marché de plus de 30%.

Mulan n'était pas qu'un essai

Quand l'entreprise a annoncé il y a quelques semaines que le remake de Mulan allait uniquement sortir sur sa plateforme de streaming, ce n'était pas un one-shot, mais bien la première pierre de la nouvelle stratégie. Pour preuve, Disney vient de refaire le coup avec Soul, son futur carton de fin d'année. Kareem Daniel devra réussir à concrétiser les espoirs de l'entreprise dans cette stratégie orientée vers le streaming. L'employé historique de Disney devra pour cela sans doute renier sa passion pour les cinémas, dans lesquels il ne sera probablement plus le bienvenu.