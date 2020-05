Kevin Mayer, le colosse de Disney capté par la Chine

Et si le nom de Kevin Mayer ne vous dira peut-être rien, il s'agit pourtant là de la cheville ouvrière ayant permis à sa plateforme Disney+ d'atteindre aujourd'hui les 55 millions d'abonnés de par le monde. Et ce, en six mois à peine, alors que le géant du secteur, Netflix, tourne, lui, à un peu plus de 180 millions d'abonnés depuis un lancement dans la vidéo à la demande en 2007 déjà.