Kinepolis bat toutes les attentes

Du côté des chiffres de fréquentation, une hausse "considérable" est observée grâce aux blockbusters internationaux ("Le Roi Lion", "Avengers: Endgame", "La Reine des neiges II", "Joker" et "Star Wars: L’ascension de Skywalker"), mais aussi au succès des films locaux ("FC De Kampioenen 4: Viva Boma!" et "Royal Corgi" en Belgique, "Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ?" en France et en Belgique, "Padre no hay más queuno" en Espagne...).

Les salles obscures du groupe ont ainsi accueilli l'an dernier plus de 40 millions de visiteurs, soit une progression de 13%; progression certes aidée par les acquisitions.