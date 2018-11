L'AJP veut confier L'Avenir à ses lecteurs et ses travailleurs

L'Association des journalistes professionnels (AJP) préconise, pour sortir les Editions de l'Avenir de la crise, l'arrêt immédiat du plan social, la sortie de Nethys et la création d'une coopérative entre salariés et lecteurs des publications.

Que propose l'AJP?

Bien que "le rachat par IPM semble à ce stade et sous toutes réserves, le scénario le moins dommageable", l'AJP préconise un autre scénario: la reprise du quotidien par une SCOP, une société à gestion coopérative et participative des salariés de L’Avenir et de ses lecteurs, dans laquelle pourraient être associés un ou plusieurs opérateur(s) industriel(s) privés et/ou des partenaires publics. La reprise par une SCOP pourrait se faire après un portage de la Région, limité dans le temps, ajoute l'Association des journalistes professionnels.