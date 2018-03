L'Echo et De Tijd se portent bien, merci

Mediafin, l'éditeur de L'Echo et De Tijd, a connu en 2017 une augmentation du nombre d’abonnés et de ses revenus publicitaires.

Année record pour Mediafin, éditeur de L'Echo et De Tijd. Tant le chiffre d'affaires que l' Ebitda ont atteint un niveau inédit en 2017, indique le groupe ce vendredi.

Le premier a enregistré une hausse de 2,6%, à 58,4 millions d'euros, quand le second a crû légèrement pour atteindre 12 millions d'euros. La marge bénéficiaire de l’entreprise est, elle, de 21%. Preuve que "miser sur un journalisme fiable est rentable, surtout en ces temps de 'fake news' et de manipulation de l'info", tacle Frederik Delaplace, CEO.

Pour ce qui est des ventes à l'unité et des abonnements, les deux titres ont atteint les 56.180 exemplaires quotidiens en moyenne. Selon l'éditeur, la combinaison journal numérique en semaine et papier le week-end est particulièrement populaire. Une réalité qui a permis aux revenus du marché des lecteurs d’augmenter de 3,2% en un an pour atteindre 26,4 millions d'euros, là où le chiffre d'affaires de la publicité a lui aussi progressé par rapport à l'an, de 2,0%, pour atteindre les 30,9 millions.