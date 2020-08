L’accès de fièvre spéculative sur Roularta tourne court

Delisting?

Chez KBC Securities , Guy Sips évalue à 60% les chances de voir Roularta quitter la bourse avec dans ce cas un objectif de cours de 17 euros. Si le groupe reste coté, il n’atteint plus que 14 euros ce qui donne, au final, un target moyen de 16 euros et une recommandation à "conserver".

Bien armé

Roularta a enregistré une perte de 1,4 million d'euros au 1er semestre contre un bénéfice de 3,8 millions un an plus tôt.

En ce qui concerne les résultats semestriels , signalons que le groupe a vu son chiffre d’affaires baisser de 18,5% à 120,6 millions tandis que son Ebitda a été divisé par deux à 5,4 millions d’euros et que son résultat net s’est soldé par une perte de 1,4 million contre un bénéfice de 3,8 millions un an plus tôt.

Kris Kippers de Degroof Petercam ("conserver " ; 15,5 euros) note que Roularta fait face à des perspectives et défis, qui se manifestent plus rapidement avec la crise du Covid-19 comme la digitalisation et la stagnation de la publicité "Grâce à un bilan solide, Roularta est bien armé pour affronter la tempête actuelle et pourrait sortir de cette crise plus fort que la plupart de ses concurrents."