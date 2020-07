"L'aide à RTL ne devrait pas atteindre 30 millions"

RTL a contacté le gouvernement avec un constat: des pertes de revenus publicitaires de 30 à 35 millions d’euros . "Un montant qui méritera analyse fine et validation", assure Frédéric Daerden. Le risque? Des pertes d’emplois et un impact négatif sur le pluralisme de l’information . "C’est le discours qui nous a été tenu. C’est un risque, mais pas une réalité."

Une aide, mais des conditions aussi...

"On a envoyé un courrier à RTL disant qu’on était prêt à octroyer, comme on l’a fait pour d’autres acteurs, une aide pour compenser cette perte de recettes. Moyennant beaucoup de conditions", explique Frédéric Daerden.

Et le ministre de citer comme conditions: des pertes avérées, un maximum de 30 millions d'euros, un étalement sur 4 ans avec un maximum de 10 millions d'euros en 2020, le maintien de l’emploi, pas de versement de dividendes, de l’information citoyenne, le soutien à la culture francophone , le retour de RTL (actuellement luxembourgeoise) sous le giron de la Fédération et, enfin, la validation de l’aide d’État par la Commission européenne.

A-t-on demandé à RTL si ses actionnaires avaient été sollicités? "Je n’en sais rien ", dit Frédéric Daerden. "On aurait préféré ne pas sortir de l’argent. D’ailleurs on a encore rien sorti. Je suis convaincu qu’avec l’étalement prévu, la somme de 30 millions ne sera pas atteinte", défend-il.

Rassurer la RTBF

Le ministre se veut aussi rassurant pour la RTBF. "Je n’étais pas favorable à la réduction de la publicité et a fortiori maintenant car la RTBF a aussi subi une perte de recettes. C’est Ecolo qui a voulu donner un premier signal dès maintenant. J’ai voulu que ce soit lissé: on limite la réduction à 400.000 euros en 2020 et 2 millions en 2021 et 2,5 millions en 2020. C’est assumable mais cela reste des sommes importantes…"