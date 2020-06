L'alliance Mediapro-TF1 en partie duplicable en Belgique

L’accord avec TF1 prévoit que les commentateurs stars de TF1, Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu, commenteront 20 matchs, dont les 10 plus belles affiches. TF1 va aussi fournir un magazine le dimanche, une émission quotidienne, des programmes d'avant et d'après-match et des archives. En revanche, TF1 ne diffusera aucun match en clair, Mediapro ayant dépensé 800 millions par saison pour diffuser 80% de la Ligue 1 en exclusivité.