L'animateur phare de RTL Stéphane Pauwels arrêté à Mons

L'animateur de RTL Stéphane Pauwels a été arrêté mardi après-midi à Mons et sera présenté à un juge d'instruction ce mercredi pour complicité présumée dans un vol à Lasne commis en mars 2017.

L'animateur phare de la chaîne privée RTL, que l'on retrouve en radio et en télévision, Stéphane Pauwels a passé la nuit de mardi à mercredi en garde à vue à Mons , dans le cadre d'une affaire de criminalité organisée. C'est ce qu'indique la porte-parole du parquet fédéral Wenke Roggen à L'Echo, confirmant une information de Sudpresse.

"Stéphane Pauwels a été interpellé mardi par la police judiciaire fédérale de Mons sur une complicité éventuelle dans un home invasion commis en mars 2017 à Lasne", précise la magistrate. "Il a été entendu et confronté. Il comparaîtra aujourd'hui devant un juge d'instruction qui décidera, oui ou non, de son inculpation."

• Les avocats de Pauwels sont Sven Mary et Romain Delcoigne . Ils se refusent à tout commentaire pour l'instant.

Au total, 12 personnes ont été interpellées et entendues dans le cadre de ce dossier.

L'affaire concerne une instruction judiciaire ouverte en novembre 2017 . Le home invasion qui vaut sa privation de liberté à Stéphane Pauwels avait, à l'origine, été traité par le parquet local. Les faits ont été joints par la suite à l'enquête. L'implication présumée de l'animateur dans cette affaire n'est pas précisée plus en détail à l'heure actuelle par le parquet fédéral.

Dans cette affaire, douze personnes ont été interpellées et cinq se trouvent actuellement en détention préventive. Les suspects sont notamment poursuivis pour des faits de vols avec violence et de trafic de stupéfiants. L'enquête porte sur une vingtaine de vols commis entre 2015 et 2017.